Prima reactie a Elenei Udrea dupa ce a aflat ca va fi extradata: Nu exista justitie pentru mine. Nu in Romania sau Bulgaria

Fostul ministru al Turismului Elena Udrea a declarat, imediat dupa ce instanta bulgara a decis sa o extradeze in Romania pentru a ispasi o condamnare de 6 ani inchisoare in dosarul "Gala Bute", ca "se pare ca nu exista justitie" pentru ea in Romania sau Bulgaria. "Se pare ca nu exista justitie pentru mine. Nu in Romania sau Bulgaria (...) O sa am un mesaj in zilele urmatoare pentru cei care au facut presiuni asupra judecatorilor, dar si pentru judecatorii care au acceptat aceste presiuni. ... citeste toata stirea