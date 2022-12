Primari, viceprimari si consilieri locali, pe lista Agentiei Nationale de Integritate. Conflict de interese si incompatibilitate

Sursa: Evenimentul Zilei Vineri, 16 Decembrie 2022, ora 05:40 9 citiri

Primul pe lista Agentiei Nationale de Integritate este chiar un primar din judetul Satu Mare, Duma Ovidiu Marius, primar al orasului Ardud, Jud. Satu-Mare, sub acuzatia de conflict de interese administrativ.

"In perioada exercitarii mandatelor de primar 2016-2020 si 2020-prezent:

a emis o dispozitie prin care a numit-o pe fiica sa in functia de asistent manager in cadrul unui proiect derulat de catre Primaria Ardud, din exercitarea acestei functii fiica incasand de la primarie, in intervalul ...