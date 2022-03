Primaria Capitalei cauta voluntari pentru centrul de refugiati de la Romexpo

Primaria Municipiului Bucuresti a anuntat marti, 22 martie, ca se afla in cautare de voluntari pentru centrul privind refugiatii ucraineni amenajat in Romexpo. In situatia in care s-au strans zeci de tone de donatii, Primaria Capitalei prin intermediul DGASMB anunta ca au nevoie de voluntari pentru sortarea, aranjarea si despachetarea donatiilor. " Zeci de tone de donatii. Sute de familii de refugiati, in special cu copii, care au nevoie de haine, lenjerie de corp, hrana pentru bebelusi, ... citeste toata stirea