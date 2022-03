Primaria Capitalei cauta voluntari pentru Romexpo. Munti de pachete si pungi trebuie despachetate, sortate si aranjate

Primaria Capitalei anunta, marti, ca are nevoie de voluntari pentru sortarea ajutoarelor primite pentru refugiatii din Ucraina. In continuare se pot face donatii la centrele din Bucuresti. "Se cauta voluntari pentru Romexpo" Zeci de tone de donatii. Sute de familii de refugiati, in special cu copii, care au nevoie de haine, lenjerie de corp, hrana pentru bebelusi, scutece, jucarii sau produse de igiena. Mii de romani au donat si doneaza in continuare pentru cei aflati in nevoie, ceea ce ... citeste toata stirea