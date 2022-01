Primaria Capitalei continua campania de vaccinare a persoanelor fara adapost. 300 de persoane au fost imunizate deja

Primaria Capitalei anunta, marti, continuarea campaniei de vaccinare impotriva COVID-19 a persoanelor adulte fara adapost care nu mai detin acte de identitate. Pana acum au fost imunizate aproape 300 de persoane fara adapost, din cele peste 800 cate se afla in Bucuresti. Potrivit unui comunicat al PMB, marti, 1 februarie, in intervalul orar 13.00-17.00, oamenii strazii se vor putea vaccina in urmatoarele locatii apartinand Asociatiei Carusel: 1. Centrul Comunitar Grivita - Cismigiu, Str. ... citeste toata stirea