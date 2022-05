Primaria Capitalei vrea inca 225 de intersectii semaforizate inteligent. Caietul de sarcini, in consultare publica

Primaria Capitalei vrea sa extinda sistemul de semaforizare inteligenta din Bucuresti-Ilfov in 225 de intersectii noi, sa le upgradeze tehnologic pe cele deja integrate si sa realizeze un Centru integrat modern de management al traficului. Caietul de sarcini a fost lansat in consultare publica. "Primaria Capitalei a lansat in consultare publica caietul de sarcini aferent continuarii proiectului "Modernizarea si extinderea Sistemului de semaforizare inteligenta -Managementul Traficului ... citeste toata stirea