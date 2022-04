Primaria Sectorului 1 extinde programul "Termoficare de la Soare" cu 2.000 de apartamente, a anuntat, miercuri, primarul Clotilde Armand. Acest program prevede instalarea panourilor fotovoltaice si pompelor de caldura, 90% din costuri fiind sunt suportate de primarie. "Am decis extinderea programului pilot "Termoficare de la Soare" in toate cartierele din Sectorul 1, avand in vedere numarul mare de cereri din partea locuitorilor", a anuntat Clotilde Armand.Proiectul fost lansat deja, in luna ... citeste toata stirea