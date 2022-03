Primaria Sectorului 3 organizeaza o campanie de donare de sange pentru Ucraina

Primaria Sectorului 3 si Centrul de Transfuzie Sanguina Bucuresti organizeaza o campanie de donare de sange pentru Ucraina. Campania se desfasoara in perioada 14 - 15 martie, la Colegiul "Mihai Bravu". Campania "Sange pentru Ucraina" se va derula, in intervalul orar 8:30-12:00, in sala de sport a Colegiului "Mihai Bravu", a precizat Primaria Sectorului 3, joi, pe FacebookPersoanele care doresc sa doneze sange trebuie sa completeze un formular. Programarea va fi ... citeste toata stirea