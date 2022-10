Primarii PSD nu sunt de acord cu o taxa controversata. Anuntul facut de Marcel Ciolacu

Sursa: Evenimentul Zilei Marti, 11 Octombrie 2022, ora 05:41 25 citiri

Primarii PSD sunt nemultumiti de noua formula privind taxa pe proprietate si vor ca aceasta sa fie schimbata. Astfel, Ciolacu a precizat ca a avut loc discutie in acest sens si va avea loc una si in coalitia de guvernare.

Primarii PSD cauta o noua formula a impozitului pe locuinte

"Nu e foarte clar amendamentul si vor sa vina cu anumite lamuriri si o sa vina si ei cu o propunere la liderii de grup.

Marirea taxelor locale sub nicio forma nu ajuta bugetul de stat de unde se dau mariri de salarii ...