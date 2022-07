Primarul Cosmin Pigui, reactie dura: "I-as baga in puscarie, i-as impusca pe cei care uda porumbul"

Primarul comunei Pestisani, Cosmin Pigui a rabufnit la adresa celor care folosesc rezervele de apa pentru a-si uda recoltele. Edilul a declarat ca daca ar putea "I-as baga in puscarie, i-as impusca pe cei care uda porumbul si iau dreptul altor oameni la civilizatie".

Un sfert din localitate, zona de nord a Romaniei, ramane fara rezerve de apa, in aceasta perioada caniculara, in care consumul creste foarte mult. S-a obtinut o finantare europeana, iar in toamna vor incepe lucrarile la reteaua de ...