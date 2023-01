Primarul Nicusor Dan intervine in scandalul momentului. Ce spune despre dezvoltatorul cartierului Greenfield

Sursa: Evenimentul Zilei Marti, 10 Ianuarie 2023, ora 05:39 27 citiri

Primarul general, Nicusor Dan, a anuntat ca nu va face demersuri pentru constructia unei sosele permanente prin padurea Baneasa. El spune ca va sustine doar acele proiecte care prevad cai de acces catre soseaua de centura, pentru locuitorii din cartierul Greenfield. Nicusor Dan a precizat ca locuitorii acestui cartier sunt victimele unui dezvoltator care nu a asigurat si cai de acces in momentul in care a construit blocurile de locuinte. Primarul general a precizat ca, in acest moment, la ...