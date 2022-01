Primarul Sectorului 3 vrea sa imprumute 150 de milioane de lei pentru a realiza doua pasaje subterane

Primarul Sectorului 3, Robert Negoita, va propune Consiliului Local sa aprobe, in sedinta de joi, contractarea unui imprumut de 150 de milioane de lei. Banii vor fi folositi pentru realizarea a doua pasaje rutiere subterane in zona soselei Mihai Bravu pentru a fluidiza traficul. "Se aproba contractarea si/sau garantarea unei finantari rambursabile interne in valoare de 150.000.000 de lei, cu o maturitate de minim 10 ani, incepand cu anul 2022", stipuleaza proiectul de hotarare, potrivit ... citeste toata stirea