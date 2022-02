Primul convoi cu blindate Stryker americane a ajuns la Ramnicu Valcea VIDEO

Primul convoi cu tehnica militara SUA a ajuns la Ramnicu Valcea, iar dupa 9 ore de odihna, conform regulilor de transport europene, in jurul orei 22.00, acesta va pleca spre Capitala. Covoiul va ajunge la Mihail Kogalniceanu vineri dimineata in jurul orei 09.00. Totodata, Ministerul Apararii a anuntat ca "a doua coloana se va pune in miscare de la Nadlac pe 11 februarie, in cursul diminetii. Cel mai probabil, a doua coloana va ajunge la Mihail Kogalniceanu maine (vineri-n.red.) seara", dupa un ... citeste toata stirea