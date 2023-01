Primul termen in procesul lui Ludovic Orban cu Guvernul. "Cine fura azi un ou, maine va fura un bou"

09 Ianuarie 2023

Presedintele Partidului Forta Dreptei, Ludovic Orban, a anuntat ca primul termen de judecata in procesul in care a cerut instantei sa oblige Guvernul sa organizeze alegeri in localitatile unde a fost vacantata functia de primar, va fi pe 6 februarie, la Curtea de Apel Bucuresti.

Scandalul dintre Ludovic Orban si Guvern a pornit dupa ce Executivul a refuzat sa organizeze alegeri in peste 50 de localitati care au ramas fara primar. Fostul premier spera sa isi faca dreptate in 2023.

"2023 incepe ...