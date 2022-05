Printul Charles, primit de familia regala

Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei, si Alteta Sa Regala Principele Consort l-au primit miercuri la Palatul Elisabeta pe Printul Charles, aflat intr-o noua vizita in Romania. Cuplul regal roman l-a invitat pe Principele de Wales la ceai. La finalul intalnirii, Alteta Sa Regala a admirat artarul auriu pe care l-a plantat, in anul 2011, in Memorialul Copacilor din gradina Palatului Elisabeta.Principele de Wales a vizitat Palatul Elisabeta in anii 2011, 2016, 2017 si 2018. In zilele ... citeste toata stirea