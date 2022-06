Printul Paul al Romaniei a fost prins la Paris. El a fost condamnat la 3 ani de inchisoare

Printul Paul, condamnat la 3 ani si patru luni de inchisoare in dosarul Ferma Baneasa si dat in urmarire in 18 decembrie 2020, a fost prins la Paris, anuntul fiind facut de ministrul de Interne Lucian Bode. "In urma cooperarii politienesti internationale, dintre Politia Romana si autoritatile din Franta, a fost depistat, in Paris, Paul-Philippe al Romaniei. In continuare se desfasoara activitatile procedurale, in vederea predarii acestuia, catre tara noastra", anunta IGPR, reamintind ca "la ... citeste toata stirea