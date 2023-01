Problema maidanezilor ingropata sub un teanc de comunicari. Reglari de conturi birocratice intre Primaria Sector 6 si ASPA

Autoritatile locale, fie ca vorbim despre Primaria Sector 6, condusa de Ciprian Ciucu, si Politia locala de sector, fie ca ne referim la ASPA ori la Primaria Generala, condusa de Nicusor Dan, sunt pe cale sa ingroape problema cainilor agresivi in cel mai pur stil birocratic. Sub un maldar de adrese si comunicate de presa in care isi paseaza responsabilitatea dintr-o parte in alta.Pentru functionarii din institutiile amintite moartea Anei Oros a devenit o nota de subsol. Ei sunt mult mai ... citeste toata stirea