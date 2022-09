Probleme la varful PNL. Rares Bogdan, despre cautarea unui candidat la Primaria Capitalei

Sursa: Evenimentul Zilei Joi, 22 Septembrie 2022, ora 05:40 13 citiri

Europarlamentarul Rares Bogdan spune ca nu are de gand ca candideze la Primaria Capitalei si ca prefera sa ramana in Parlamentul European daca va avea sustinerea PNL.

"Eu nu sunt interesat de o candidatura, deci nu voi candida la Primaria Capitalei sau la o primarie de sector. Daca partidul imi da increderea sa, voi continua pe aceasta linie. Eu sunt un om care relationeaza usor. Ma arunci intr-o piata din Afganistan, voi relationa si acolo. Am un stil deschis fata de oameni. De ce sa nu ...