Probleme mari in AUR! A fost arestata dupa ce a furat banii de pensii. Despre cine este vorba

Evenimentul Zilei Sambata, 19 Februarie 2022

Simona Marginean, membra AUR Alba, a fost acuzata ca a furat 35.000 de lei din pensii si alocatii. Aceasta a lucrat ca postarita si a visat sa devina senatoare.

"La data de 17 februarie 2022, politistii din cadrul Sectiei 5 Politie Rurala Blaj au luat masura retinerii, pentru 24 de ore fata de o femeie de 42 de ani, din comuna Valea Lunga, care este cercetata sub aspectul savarsirii infractiunilor de delapidare si fals intelectual, ambele in forma continuata. Din cercetari a rezultat ca, in ...