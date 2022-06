Problemele se tin lant de Traian Basescu. Politistii nu l-au iertat nicicum: Ce sanctiune a primit fostul sef de stat pentru greseala din trafic

Traian Basescu nu a fost iertat de agentii de politie rutiera. Fostul presedinte al Romaniei a fost amendat pentru accidentul pe care l-a provocat in trafic, in urma cu circa doua saptamani, pe o strada din Sectorul 2 din Bucuresti. Din fericire, a fost vorba doar despre o tamponare usoara, desi autoturismul pe care il conducea fostul sef de stat la acea vreme a fost avariat.

Amenda de 580 lei si trei puncte de penalizare

