Procedurile pentru aderarea Romaniei la Spatiul Schengen urgentate de Lucian Bode. I-a cerut ajutorul comisarului european Ylva Johansson

Miercuri, 13 Iulie 2022, ora 05:42

Lucian Bode, ministrul de Interne al Romaniei a postat pe pagina lui de Facebook, luni seara, 11 iulie, un rezumat al intrunirii de la Praga. "Am participat astazi la Praga la Consiliul informal Justitie si Afaceri Interne organizat de Presedintia ceha a Consiliului Uniunii Europene. Pe agenda au figurat subiecte precum impactul razboiului din Ucraina asupra securitatii europene, interoperabilitatea sistemelor europene IT, provocarile viitoare in domeniul migratiei, respectiv consolidarea ...