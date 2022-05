Profesorii, bugetarii cu studii superioare cel mai prost platiti. Acestia au protestat in fata Guvernului

Sindicalistii din Educatie au protestat ieri in fata Guvernului, cerand aplicarea integrala a unei legi din 2017. Practic, profesorii si profesorii debutanti sunt in continuare printre cel mai prost platiti bugetari cu studii superioare. Un profesor din preuniversitar cu peste 25 de ani de vechime in sistem ar fi trebuit sa aiba in 2022 un salariu brut de peste 5.500 de lei, dar el are 3.000. Aceasta pentru ca desi exista o lege a salarizarii personalului platit din fonduri publice inca din ... citeste toata stirea