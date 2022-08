Profilul romanului cu risc crescut de inec la mare. Steag rosu pe litoralul romanesc. Patru morti in 24 de ore, inclusiv un salvamar

Marea Neagra este agitata de cateva zile, iar inotatul este strict interzis, lucru semnalizat de salvamari prin arborarea steagului rosu. Doar ca multi turisti nu sunt constienti de forta pe care o are natura si isi pun viata in pericol. Cei mai multi dintre romanii care isi pierd viata in valuri sunt barbati, stiu sa inoate, au baut ceva inainte de a intra in apa si, ca regula generala, sunt obisnuiti sa nu respecte regulile. O furtuna in largul Marii Negre produce, la mal, valuri inalte si ... citeste toata stirea