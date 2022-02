Proiect de lege al UDMR care reglementeaza identitatea si sexul copilului la nastere DOCUMENT

Mai multi parlamentari UDMR au depus la Senat un proiect de lege care modifica legea 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului in sensul definirii identitatii copilului la nastere care este compusa din nume, sex, cetatenie si nationalitate si prin care copilul are dreptul la pastrarea identitatii sale stabilite de catre medic la nastere. "In societatile tarilor din vestul Europei asistam in zilele noastre la un asalt al unor ideologii, precum teoria genului, ce pun in ... citeste toata stirea