Proiectul de lege care interzice liderilor de sindicat sa fie membri de partid, depus la Parlament de presedintele PNL Sector 1

Deputatul PNL Sebastian Burduja a anuntat, vineri, ca a depus proiectul de lege prin care liderii de sindicat nu mai pot fi membri de partid, pentru a nu se mai intampla ca in situatia grevei organizate de STB, cand traficul din Capitala a fost blocat. "Am depus proiectul legislativ ce reglementeaza interdictia liderilor sindicatelor si patronatelor de a fi membri in partide politice. Inspirat de greva ilegala de la STB, din luna ianuarie, proiectul abordeaza o problema sistemica a Romaniei, ... citeste toata stirea