Sorin Grindeanu nu crede ca AUR va avea succes la alegerile de anul viitor. Desi sondajele de opinie plaseaza formatiunea condusa de George Simion in jurul procentului de 20%. "As prefera sa nu existe partide de acest tip pe scena politica", sustine Sorin Grindeanu, cu trimitere la mesajele anti-europene promovate de AUR."Numai cine este un tampit nu-si da seama ca de cand am intrat in UE, din 2007 si pana in 2023, Romania a facut pasi extraordinari in dezvoltare pe toate palierele", a ... citeste toata stirea