Propaganda rusa agita fantoma unui atac al Romaniei impotriva Transnistriei. Fost consilier al lui Putin: "Operatiune militara cu sprijinul NATO"

Un fost consilier apropiat al lui Vladimir Putin acuza Romania ca va ataca in curand Transnistria, dupa care va "anexa" Republica Moldova. In contextul razboiului din Ucraina, propaganda rusa agita din nou, la fel ca in anii disolutiei Uniunii Sovietice (1989-1991) si in alte vremuri tulburi ulterioare, fantoma unui atac al Romaniei impotriva Transnistriei, o entitate separatista prorusa din estul Republicii Moldova. Noile declaratii survin pe fondul unor explozii misterioase in Transnistria. ... citeste toata stirea