Protest al angajatilor STB. Cer demisia directorului regiei si ameninta ca blocheaza transportul in Capitala FOTO

Peste 700 de angajati STB protesteaza in curtea institutiei, nemultumiti de modul in care merg negocierile pentru conditiile de lucru si salarizare. Serviciile de transport public nu sunt insa afectate, pentru ca angajatii care protesteaza nu sunt de serviciu. Totusi, oamenii ameninta ca vor bloca transportul in Bucuresti. Acestia spun ca in cazul in care negocierile de azi vor esua, iau in calcul ca zilele urmatoare sa faca greva si sa afecteze circulatia autobuzelor si tramvaielor.