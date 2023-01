Protest AUR la Sebes si la Radauti, in fata firmelor austriece. George Simion s-a urcat pe un gard si a oprit circulatia

Sursa: Evenimentul Zilei Luni, 16 Ianuarie 2023, ora 05:35 41 citiri

Protestul a avut loc in mijlocul soselei, in zona manifestatiei (DN1), la intrarea in oras din directia Alba Iulia. Cateva sute de persoane au participat duminica protestul din fata fabricii Kronospan din Sebes, organizat de catre partidul Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR).

Politia rutiera si jandarmeria au fost prezente la fata locului pentru a asigura ordinea publica. Traficul rutier a fost blocat temporar la inceputul protestului, dar a fost reluat in jurul orei 14:30. Protestul a avut ...