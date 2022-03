Protest la Ambasada Rusiei din Bucuresti, fata de invazia rusa din Ucraina. Se striga: Fascistii!, Putin criminal!, Afara cu rusii din tara!

Un protest are loc, duminica, la sediul Ambasadei Rusiei din Capitala. Cateva sute de persoane s-au strans, printre cei aflati in fata sediului Ambasadei aflandu-se si cetateni ucraineni, care transmit mesajele in limba ucraineana. Cateva sute de persoane se afla la sediul Ambasadei Rusiei din Romania, duminica, alaturi de romani aflandu-se multi cetateni ucraineni refugiati.Manifestantii striga: "Fascistii!", "Putin criminal!" , "Afara cu rusii din tara!", "Putin terorist".Protestul este ... citeste toata stirea