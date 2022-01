Protestele din Kazahstan dau peste cap planurile Rusiei. Ce dileme are Occindentul

Sursa: Evenimentul Zilei Luni, 10 Ianuarie 2022, ora 05:42 118 citiri

Revoltele de strada din statul asiatic s-a soldat cu zeci de morti si raniti, dar si peste 5.000 de arestari din randul protestatarilor. In acest context, directorul Institutului Diplomatic Roman, Iulian Fota a facut o serie de aprecieri cu privire la situatia din zona. El a explicat ce se intampla in Kazahstan, in conditiile in care Rusia a trimis trupe pentru restabilirea ordinii, iar autoritatile au dat ordin armatei sa traga in plin.

"In Kazahstan avem o stare generala de nemultumire, care ...