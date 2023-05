In data de 6 mai - ora 16.00, toti romanii de buna credinta ne vom mobiliza pentru a face auzita vocea poporului si pentru a protesta in fata Palatului Parlamentului (Izvor) impotriva actiunilor antinationale si anti-familie promovate de actuala guvernare, se arata in comunicatul AUR.In aceste momente, cateva mii de persoane s-au adunat in fata Parlamentului la un protest organizat de Alianta pentru Unirea Romanilor - AUR. Oamenii protesteaza impotriva masurilor guvernamentale."Am iesit in ... citeste toata stirea