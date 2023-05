Mai multe sute de persoane, in marea lor majoritate simpatizanti ai AUR, au protestat joi, in fata cladirii Parlamentului Romaniei, pentru a protesta impotriva unei legi privind organizarea activitatii de prevenire a separarii copilului.In comisiile de specialitate, deputatii AUR au votat acest proiect de lege, motiv pentru care cei de la PSD, vorbesc acum de minciuna si manipulare."AUR a votat in comisii in unanimitate proiectul cu copiii! Terminati cu minciuna si manipularea oamenilor! Si ... citeste toata stirea