PSD are candidatul pentru sefia ANRE. Este un fost ministru in Guvernul Ponta

Sursa: Evenimentul Zilei Sambata, 20 August 2022, ora 05:41 19 citiri

In prezent, Razvan Nicolescu este membru al Consiliului de Conducere al Institutului European de Inovare si Tehnologie (EIT).

Razvan Nicolescu, fost ministru al Energiei in Guvernul Ponta, este prima optiune a conducerii PSD pentru sefia ANRE, sustin surse politice pentru News.ro. Actualul presedinte al institutiei, Dumitru Chirita, ajunge la final de mandat in luna octombrie si nu mai este sustinut de liderul PSD Marcel Ciolacu.

Cine este Razvan Nicolescu

In timpul guvernarii Ponta, a fost ...