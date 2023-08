PSD cere excluderea lui Clotilde Armand din USR. Partidul Social-Democrat a transmis marti ca primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, a devenit oficial "un penal intr-o functie publica". PSD solicita USR sa aplice rapid principiul "Fara penali in functii publice" si cazul colegei de partid.PSD cere excluderea lui Clotilde Armand din USR. USR sa aplice rapid principiul "Fara penali in functii publice""Penala Clotilde Armand trebuie sa plece! USR nu mai poate invoca scuze pentru a face scut in ... citeste toata stirea