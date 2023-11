Dupa odiseea masurilor fiscale si pasarea responsabilitatilor catre liberalul Marcel Bolos, PSD foloseste aceeasi strategie si in cazul sanatatii.In plin protest generalizat in sistemul de sanatate gestionat de Alexandru Rafila de la PSD, social-democratii in frunte cu purtatorul lor de cuvant dau vina pentru criza finantarii sistemul sanitar pe liberalul Andrei Baciu.Sursa foto: Razvan ValcaneantuEEC"In momentul de fata exista bani. Domnul presedinte CNAS trebuie sa isi gestioneze ... citeste toata stirea