PSD insista ca principiul solidaritatii sa ocupe un loc central in reforma sistemului fiscal din Romania

Sursa: Evenimentul Zilei Sambata, 18 Iunie 2022, ora 05:43 37 citiri

Totodata, PSD isi manifesta increderea ca partenerii de guvernare vor agrea si celelalte doua propuneri privind supraimpozitarea cu 40% a salariilor foarte mari si cu pana la 90% a pensiilor speciale care depasesc semnificativ pensia medie din Romania.

"In aceste momente foarte dificile din punct de vedere economic, este profund inechitabil ca persoanele cu venituri foarte mari sa se bucure de acelasi regim fiscal aplicat celor cu venituri foarte mici. De aceea, am insistat si voi insista in ...