PSD si PNL nu reusesc sa ajunga la un consens in ceea ce priveste preturile la energie si majorarea pensiilor. O decizie va fi luata in aceasta saptamana

Potrivit surselor HotNews, o sedinta in care se vor discuta aceste aspecte va avea loc miercuri, 9 noiembrie. Pana la marea sedinta, liderii coalitiei apar in spatiul public cu informatii complet diferite.

PSD si PNL nu pot ajunge la un consens

Social-democratii ar vrea ca pentru urmatoarele luni sa se mentina plafonarea de 0,8 lei/ kwh pentru cei care se incadreaza intr-un consum de 255 kilowati, in timp pe pentru cei depasesc acest plafon sa se stabileasca un pret fix de 1,2-1,3 lei.

Ei

nu ...