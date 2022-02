Puciul din USR comentat de un cunoscut analist politic. Ghimpele din coasta lui Barna

Sursa: Evenimentul Zilei Luni, 07 Februarie 2022, ora 05:43 25 citiri

Cristian Preda, fost consilier prezidential al presedintelui Traian Basescu si europarlamentar de doua ori, a spus ca ceea ce se intampla azi in USR seamana cu un puci. El a scris pe facebook ca PLUS-ul lui Dacian Ciolos nu ar fi trebuit sa fuzioneze niciodata cu USR, si a lasat sa se inteleaga ca intre cele doua formatiuni politice, compatibilitatea este aproape zero.

Pe data de 29 ianuarie 2019, Cristian Preda cand s-a inscris in Partidul Libertate, Unitate si Solidaritate (PLUS-ul lui Dacian ...