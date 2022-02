Purtatorul de cuvant al PNL, Ionut Stroe, despre cresterea varstei de pensionare: Subiectul nu exista

Ionut Stroe, fost ministru al Tineretului si Sportului in cabinetul lui Ludovic Orban, a pus coalitia de guvernare la zid si spune lucrurilor pe nume. Acesta sustine ca angajarea raspunderii Guvernului si cresterea varstei de pensionare sunt subiecte care nu exista in realitate. Ele sunt puse in discutie doar din lipsa unor alte idei benefice pentru reforma pensiilor.

Fostul ministru este extrem deranjat de proiectul care prevede cresterea varstei de pensionare si a tinut sa precizeze ca este o ...