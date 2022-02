PUSL: Ucraina nu pare sa aiba o sansa reala in fata invaziei rusesti. Liderii lumii trebuie sa discearna cu intelepciune

Reprezentantii Partidului Umanist Social Liberal (PULS) spun ca ziua de astazi este una neagra in istoria omenirii si ca Ucraina nu pare sa aiba nicio sansa in fata Rusiei.

"Ziua de 24 februarie reprezinta o data sumbra pentru intreaga lume, in contextul conflictului de la granitele Romaniei. Umanistii, prin vicepresedintele Ramona Ioana Bruynseels, fac un apel la liderii lumii, care trebuie sa judece cu intelepciune si responsabilitate fata de oameni, pentru a le proteja vietile si interesele. ...