Puternicul sistem antiaerian francez MAMBA a devenit operational la Capul Midia VIDEO

Sistemul antiaerian sol-aer de raza medie MAMBA al fortelor franceze, dislocat in Centrul National de Instruire pentru Aparare Antiaeriana din Capul Midia in a doua jumatate a lunii mai, a fost evaluat si certificat operational de catre o echipa a NATO. Sistemul antiaerian, care este operat de o suta de militari ai "Armee de l'Air", este acum perfect operational si asigura in zona o bula de securitate pe o raza de cel putin 100 de kilometri. "Dislocarea sistemului MAMBA in Romania face parte ... citeste toata stirea