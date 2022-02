Putin ar putea impinge Rusia pana la granitele Romaniei

Kremlinul continua sa maseze trupe la frontiera estica a Ucrainei, dar si in Belarus si Crimeea, iar tot mai multi analisti spun ca au inteles care este de fapt tactica lui Vladimir Putin. El nu ar vrea anihilarea Ucrainei, ci numai izolarea ei de Marea Neagra si, drept urmare, ajungerea Rusiei la Gurile Dunarii, in vecinatatea Romaniei. Analistul militar Aurel Cazacu sustine ca Vladimir Putin nu vrea un conflict de avergura in Ucraina pentru ca ar aduce multe victime si prea putine beneficii. ... citeste toata stirea