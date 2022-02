Putin, pe urmele lui Hitler. Invadarea Poloniei din 1939 versus invadarea Ucrainei din 2022

Este "foarte probabil" ca Rusia sa invadeze Ucraina, in ciuda eforturilor diplomatice in curs, spune secretarul britanic al apararii. Ben Wallace a spus ca a simtit un "miros de Munchen in aer" - o referire la diplomatie care nu a reusit sa impiedice cel de-al Doilea Razboi Mondial. Oficialii americani au avertizat in repetate randuri ca Rusia ar putea desfasura o operatiune sub "steag fals" pentru a-i oferi un pretext de invadare a Ucrainei.Operatiunile sub "steag fals" sunt efectuate cu ... citeste toata stirea