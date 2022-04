Radu Mihaiu anunta proiectul "Caldura si apa calda pentru cetatenii Sectorului 2": Un pas mai aproape pentru termoficarea la nivel de cvartal

Edilul USR al Sectorului 2 Radu Mihaiu a anuntat, marti, proiectul "Caldura si apa calda pentru cetatenii Sectorului 2", derulat in parteriat cu Compania Municipala Termoenergetica Bucuresti. "Un pas mai aproape pentru termoficarea la nivel de cvartal in 6 puncte termice din Sectorul 2. Chiar daca Primaria Sectorului 2 nu are atributii formale pe partea de termoficare, asta nu inseamna ca nu am incercat inca de la inceputul mandatului sa fac tot ce tine de mine pentru a schimba situatia la noi ... citeste toata stirea