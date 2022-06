Raed Arafat: "Am comis-o din nou!" Prima reactie in scandalul geamandurilor macabre de pe litoral

Marti, 14 Iunie 2022

Secretarul de stat in MAI si seful SMURD, Raed Arafat declara ca un proiect ce se dorea a fi extrem de util si salvator de vieti, este acum in centrul unor nemultumiri nejustificate.

Raed Arafat explica amplasarea geamandurilor in forma de cruce din Marea Neagra

"Am comis-o din nou! Am incercat sa facem ceva care sa sporeasca actiunile de prevenire a inecurilor pe durata sezonului de vara. Un proiect gandit acum doi ani de specialisti, si finantat din fonduri non-guvernamentale, care are ca ...