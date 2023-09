Raed Arafat anunta masuri de urgenta pentru protejarea populatiei din judetul Tulcea. Autoritatile de protectie civila cauta solutii pentru a reduce riscurile unor eventuale tragedii produse de dronele rusesti care s-ar putea prabusi pe teritoriul romanesc. Raed Arafat anunta ca masurile preventive au fost dispuse de autoritati in urma dronei prabusite in urma cu cateva zile in judetul Tulcea.In vreme ce autoritatile de la Bucuresti tac, Rusia continua sa bombardeze infrastructura portuara a ... citeste toata stirea