Raed Arafat, dupa ce Tribunalul a respins cererea DNA de redeschidere a unei anchete pe numele sau: O tentativa bizara si ilegala. O sa ies cu explicatii

Secretarul de stat in MAI, Raed Arafat, seful DSU, a scris joi, pe Facebook, dupa ce Tribunalul Bucuresti a respins cererea DNA de redeschidere a unei anchete pe numele sau, ca urmeaza sa iasa astazi sau maine cu explicatii amanuntite despre acest dosar si despre aceasta tentativa nejustificata si abuziva care l-a vizat si i-a transformat ultimele 6 luni din viata intr-un cosmar. "Astazi dimineata, dupa mai multe infatisari si amanari, am aflat vestea ca DNA a pierdut in tentativa sa, ilegala ... citeste toata stirea