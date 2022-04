Rafila: Nu am fost de acord cu decizia de inchidere a scolilor in martie 2020 / In comitetul tehnico-stiintific, care lua deciziile, majoritatea nu erau formata de medici, ci de militari

Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a afirmat ca nu a fost de acord cu decizia de inchidere a scolilor in martie 2020, cand in Romania erau foarte putine cazuri de COVID-19, mentionand ca in comitetul tehnico-stiintific majoritatea care lua decizii nu era formata din medici, ci din militari, conform news.ro. Alexandru Rafila a fost intrebat, vineri, la Antena 3, daca in pandemie au fost luate decizii doar pentru ca asa s-a dorit si nu erau neaparat necesare?"Sunt mai multe astfel de ... citeste toata stirea