Raluca Turcan sustine ca niciunul dintre argumentele invocate de Austria "nu mai sta in picioare"

Raluca Turcan a sustinut ca daca intrarea Romaniei in Spatiul Schengen va fi blocata de Austria ar insemna o "profunda nedreptate" pentru tara noastra. Fostul ministru al Muncii a postat pe contul sau personal de Facebook un mesaj in acest sens. Deputatul PNL a mai subliniat ca efortul autoritatilor romane de a securiza granitele ar trebui recunoscut.

"Ar fi o profunda nedreptate ca, in ciuda unor investitii uriase in infrastructura necesara pentru securizarea frontierelor, efortul Romaniei sa ...